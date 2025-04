Caso Pierina, confermato il carcere per Louis Dassilva

Resta in carcere Louis Dassilva, il 35enne di origine senegalese indagato per l’omicidio di Pierina Paganelli, avvenuto a Rimini il 3 ottobre dello 2023. Il Tribunale del Riesame di Bologna ha confermato la misura cautelare in carcere, sciogliendo la riserva dopo l’udienza tenutasi nella giornata di ieri.

La nuova valutazione si è resa necessaria in seguito all’annullamento con rinvio disposto dalla Corte di Cassazione, che aveva chiesto una rivalutazione della posizione dell’indagato. Tuttavia, anche alla luce degli atti trasmessi e delle argomentazioni difensive, i giudici bolognesi hanno ritenuto di mantenere la misura detentiva.

Solo pochi giorni fa, anche il giudice per le indagini preliminari di Rimini, Vinicio Cantarini, aveva respinto la richiesta di revoca della custodia cautelare presentata dai legali di Dassilva, gli avvocati Riario Fabbri e Andrea Guidi.

L’inchiesta sull’omicidio della 78enne, trovata senza vita nel garage del condominio in cui viveva, resta tuttora al centro dell’attenzione. Le indagini, coordinate dalla Procura, proseguono per chiarire ulteriori aspetti della vicenda.