Caso Pierina, confermato nuovamente il carcere per Louis Dassilva

La decisione del Riesame dopo l'udienza di venerdì

2 feb 2026
Il tribunale della Libertà di Bologna ha confermato, per la terza volta, la custodia in carcere per Louis Dassilva, imputato per l'omicidio di Pierina Paganelli, uccisa la sera del 3 ottobre del 2023 con 29 coltellate nel garage di via del Ciclamino a Rimini. Il collegio del Riesame bolognese ha confermato l'ordinanza del Gip del tribunale di Rimini Vinicio Cantarini. All'udienza di venerdì, che ha portato a questa decisione, si era arrivati dopo un annullamento con rinvio da parte della Cassazione.




