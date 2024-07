OMICIDIO PIERINA Caso Pierina: Dassilva ricorre al riesame contro il carcere Legale, 'chiederemo al tribunale di entrare nel merito'

Entro domani, Louis Dassilva, accusato dell'omicidio di Pierina Paganelli a Rimini, attraverso il legale difensore Riario Fabbri presenterà ricorso al Tribunale del riesame personale (tribunale della Libertà) di Bologna. "Chiederemo - ha spiegato Fabbri - al Tribunale anche di entrare nel merito". Quindi non solo la sussistenza dei criteri per la carcerazione preventiva ma anche una valutazione delle prove che hanno portato all'esecuzione dell'ordinanza cautelare in carcere.

Sarà quindi il primo banco di valutazione della prova principale da parte di un Tribunale del video di sorveglianza della farmacia che riprende Dassilva tornare a casa in un orario compatibile con il delitto. Louis Dassilva, 34 anni senegalese, è in carcere dal 16 luglio e rimane l'unico indagato per l'omicidio di Pierina Paganelli.

Il sostituto procuratore, Daniele Paci e la squadra mobile di Rimini, diretta dal commissario capo Marco Masia hanno motivato in una lunga analisi tecnica, l'esigenza cautelare a carico di Dassilva che avrebbe agito in omicidio passionale per motivazioni legate alla sua relazione extraconiugale con Manuela Bianchi, nuora della vittima.

Intanto questo pomeriggio Valeria Bartolucci, moglie di Dassilva, è stata convocata in Questura per nominare il legale che dovrà assisterla nel procedimento avviato contro di lei dopo le varie denunce presentate dal consulente criminalista Davide Barzan per conto di Manuela Bianchi. Denunce in cui si ipotizza a carico della Bartolucci il reato di stalking per messaggi di insulti, minacce di morte e intimidazioni nei confronti della donna legata sentimentalmente col marito.

