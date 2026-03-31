Caso Pierina, Dassilva temeva che Manuela Bianchi lo volesse incastrare

È l’incontro sessuale del 29 aprile 2024 tra Louis Dassilva e Manuela Bianchi, nuora della vittima, al centro della ripresa serale dell’esame dell’imputato nel processo per l’omicidio di Pierina Paganelli, la 78enne uccisa il 3 ottobre 2023 nel garage di via del Ciclamino. Nel corso dell’udienza, rispondendo alle domande del pubblico ministero Daniele Paci, Dassilva ha dichiarato di temere che la donna potesse “incastrarlo”, sia facendo emergere la relazione extraconiugale sia attraverso eventuali elementi legati al Dna.

“Per questo la incontravo, per tenerla buona”, ha affermato.Il pm ha incalzato l’imputato sottolineando come, all’epoca dell’incontro di aprile 2024, la relazione fosse già nota, mettendo in dubbio le ragioni del timore espresso.

Dassilva ha escluso che la sua preoccupazione fosse legata alla possibilità che Bianchi riferisse di un loro presunto incontro la mattina successiva al delitto. Nel corso dell’udienza sono stati inoltre ricostruiti i luoghi degli incontri tra i due, nell’ambito di una relazione che lo stesso imputato ha descritto come iniziata “per noia” e portata avanti parallelamente ad altre. Dassilva ha riferito anche della propria situazione familiare, tra una moglie in Senegal, con cui ha due figli, e la moglie italiana, alla quale non voleva fosse rivelata la relazione con la nuora della vittima.

Nella giornata di ieri in aula erano state esaminate chat e dichiarazioni di Dassilva, che ha ribadito di temere soprattutto l’emersione della relazione con Manuela Bianchi. La Procura considera questo elemento rilevante per il possibile movente, mentre la difesa ha contestato l’utilizzo di alcune dichiarazioni, ritenute comunque ammissibili dalla Corte.

L’udienza è stata aggiornata al 13 aprile, quando è prevista la conclusione dell’esame dell’imputato.











