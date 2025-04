GIALLO DI RIMINI Caso Pierina, Dassilva verso la scarcerazione? DNA negativo e dubbi sulla statura Il 35enne senegalese resta in carcere, ma i primi risultati degli incidenti probatori indeboliscono l'accusa. La decisione del gip attesa nei prossimi giorni.

Le prossime settimane saranno cruciali per il destino di Louis Dassilva, il 35enne senegalese unico indagato per l'omicidio di Pierina Paganelli, uccisa con 29 coltellate il 3 ottobre 2023 nel garage di casa a Rimini. In carcere da luglio, Dassilva attende la decisione del gip Vinicio Cantarini sulla richiesta di scarcerazione avanzata dai suoi legali, Riario Fabbri e Andrea Guidi.

A pesare sulla sua posizione sono diversi elementi raccolti dalla Procura e dalla squadra mobile: Dassilva avrebbe mentito sulla sua presenza sulla scena del crimine e sul fatto di aver toccato il corpo della vittima il 4 ottobre, circostanza che secondo gli inquirenti serviva a giustificare un eventuale ritrovamento del suo DNA. Tuttavia, i primi esiti dell'incidente probatorio sembrano ridimensionare il quadro accusatorio: i test genetici escluderebbero la presenza di tracce biologiche di Dassilva sulla scena e il video della farmacia ("cam3") riprende un soggetto di statura inferiore alla sua, anche se si attendono ancora i risultati sul colore della pelle.

La difesa punta su queste discrepanze per ottenere la scarcerazione. Nel frattempo, è stata cristallizzata la testimonianza di Manuela Bianchi, nuora della vittima ed ex amante di Dassilva, che ha riferito di averlo incontrato il mattino successivo all’omicidio, quando lui stesso le parlò di una donna riversa a terra nel garage.

L'ultima udienza di incidente probatorio è fissata per il 28 aprile. Successivamente, si chiuderanno le indagini e, se Dassilva non sarà liberato prima, per il 16 luglio - termine massimo della carcerazione preventiva - potrebbe arrivare il rinvio a giudizio. Il processo, a questo punto, si aprirebbe in Corte d’Assise già a fine settembre.

