GIALLO DI RIMINI Caso Pierina. Dossier, perizie e cellulari: il gip valuta la libertà di Dassilva Chiuse le indagini supplementari sull’omicidio della 78enne: ora si attende la decisione

Potrebbero essere giorni cruciali per Louis Dassilva, in carcere dal luglio scorso con l'accusa di aver ucciso Pierina Paganelli. Il giudice per le indagini preliminari Vinicio Cantarini si appresta a decidere sull’istanza di scarcerazione avanzata dai legali del 35enne senegalese, Riario Fabbri e Andrea Guidi, all'indomani dell’incidente probatorio legato alle dichiarazioni di Manuela Bianchi, nuora della vittima.

Intanto accusa e difesa si sono confrontate fino all'ultimo: la Procura ha depositato ventiquattro nuovi atti, tra cui una perizia fonica che riconoscerebbe le voci di Dassilva e Bianchi nel garage di via del Ciclamino la sera dell'omicidio, mentre i consulenti della difesa contestano l'attribuzione dei suoni.

Tra gli elementi dell’accusa figurano inoltre analisi sui cellulari di Dassilva e Bianchi, dati dell’app Health relativi ai movimenti dei due, colloqui registrati in carcere, immagini di videosorveglianza e testimonianze. Non mancano riferimenti a comportamenti sospetti e a presunti riti voodoo.

La difesa, dal canto suo, ha depositato consulenze tecniche che puntano a smontare la ricostruzione dell'accusa, in particolare analizzando l’attività del telefono di Bianchi nelle ore successive al delitto.

Con la scadenza dei termini per le osservazioni, il gip è ora chiamato a pronunciarsi: la decisione potrebbe arrivare entro pochi giorni.

