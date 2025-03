Caso Pierina, è il giorno dell'incidente probatorio: Manuela Bianchi parla in Aula protetta da un paravento

È in corso a Rimini l'incidente probatorio - che durerà probabilmente fino a questa sera - chiesto dalla Procura della Repubblica che sta indagando sull'omicidio di Pierina Paganelli, per risentire ad interrogatorio la nuora Manuela Bianchi.

Protetta da un paravento nell'aula del Tribunale della città romagnola, la donna - difesa dall'avvocata Nunzia Barzan con la consulenza di Davide Barzan - indagata dal 4 marzo scorso per favoreggiamento, sarebbe apparsa fino ad ora tranquilla e coerente - a quanto si apprende - e starebbe raccontando la sua conoscenza con Louis Dassilva, senegalese in carcere dal 16 luglio. In aula è presente anche lo stesso Dassilva per cui il paravento a protezione della nuora è stato previsto direttamente dal Gip.

La nuora, interrogata dal sostituto procuratore Daniele Paci e dal dirigente della squadra mobile di Rimini, Marco Masia il 4 marzo aveva inizialmente raccontato di non ricordare alcuni particolari della mattina del ritrovamento del corpo di Pierina, il 4 ottobre 2023 nel garage di via Del Ciclamino. Poi aveva detto che quella mattina avrebbe incontrato Dassilva il quale dopo averla rassicurata, le avrebbe detto di non urlare, facendole segno con un dito sulle labbra, perché c'era una donna morta nel vano che porta all'ascensore. La seconda udienza dell'incidente probatorio potrebbe essere rinviata a martedì prossimo.