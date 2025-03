Caso Pierina: escluso definitivamente il dna di Dassilva dalla scena del crimine

Nel video l'intervista

Il caso Pierina: escluso definitivamente il dna di Dassilva. Il genetista forense, Emiliano Giardina, incaricato dal gip Cantarini, ha esaminato i reperti della scena del crimine e il materiale biologico isolato dalla polizia scientifica nel garage di via del Ciclamino e ha spiegato come non sia emersa alcuna corrispondenza con il dna dell'indiziato Louis Dassilva, in carcere dal 16 luglio.

In tribunale tecnici e consulenti delle parti, con le rispettive relazioni: al centro gli esiti degli accertamenti in incidente probatorio sugli elementi principali dell'indagine. I reperti sulla scena del crimine, in particolare i vestiti della vittima, sarebbero stati contaminati da muffe e, quindi, sarebbe stato eroso il Dna, risultato non rintracciabile. Impossibile, dunque, collocare Dassilva sul luogo dell'omicidio tramite quella prova. Non sono state chieste integrazioni, ha riferito Giardina. Soddisfazione dagli avvocati della difesa. L'udienza è poi andata avanti sui risultati della 'cam3' e sull'analisi dei dispositivi mobili.

Nel video le dichiarazioni alla stampa di Emiliano Giardina (genetista forense)