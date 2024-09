Caso Pierina: i difensori di Louis Dassilva chiedono l'incidente probatorio per l'analisi dei cellulari

Nel caso dell'omicidio di Pierina Paganelli, i difensori dell'unico indagato, Louis Dassilva, hanno richiesto un incidente probatorio per l'analisi dei cellulari sequestrati. Gli avvocati Riario Fabbri e Andrea Guidi sostengono che l'accertamento sui dispositivi di Dassilva è di natura irripetibile, poiché la loro acquisizione e analisi potrebbero alterarne il contenuto. Pertanto, chiedono che sia il giudice e non la pubblica accusa a nominare un esperto per estrarre i dati dai telefoni e dal computer del 34enne. Questi dati sarebbero cruciali per ricostruire i movimenti di Dassilva la sera dell'omicidio e il giorno dell'incidente di Giuliano Saponi, marito di Manuela Bianchi, con cui Dassilva aveva una relazione. La richiesta di incidente probatorio sospende quindi le nomine dei consulenti informatici da parte del sostituto procuratore Daniele Paci previste per lunedì prossimo. Inoltre, i difensori si riserverebbero la possibilità di presentare ulteriori quesiti al perito nominato dal gip. Il 9 settembre, a Bologna, si svolgerà anche l'udienza davanti al tribunale del Riesame, dove i legali tenteranno di ottenere la scarcerazione di Dassilva.