Caso Pierina, i periti: "Il colore della pelle non è identificabile" Acquisite le conclusioni dei tecnici sulla telecamera. Intanto il gip nomina due super consulenti per analizzare le voci registrate nel garage la sera dell'omicidio.

Non si può stabilire con certezza il colore della pelle del soggetto ripreso dalla telecamera della farmacia San Martino la sera del 3 ottobre 2023, poco prima dell’omicidio di Pierina Paganelli, avvenuto nel condominio di via del Ciclamino a Rimini. È quanto emerso dalla relazione tecnica redatta dagli esperti nominati dal gip: il brigadiere Saverio Paolino e il tenente colonnello Francesco Zampa del Ris di Parma, insieme al professor Sebastiano Battiato, docente di Informatica all’Università di Catania.

I tre, incaricati di analizzare le immagini della telecamera cam 3 nell’ambito dell’incidente probatorio, hanno concluso che non è possibile identificare il colore della pelle del soggetto inquadrato. La richiesta di approfondimento era giunta dopo che la stessa perizia aveva già stabilito che l’altezza dell’individuo ripreso non era compatibile con quella di Louis Dassilva, unico indagato per l’omicidio, in carcere dal 16 luglio 2024. Lunedì prossimo, le conclusioni del collegio peritale verranno acquisite in aula.

Ma l’inchiesta prosegue anche sul fronte audio. Sempre lunedì, il gip Vinicio Cantarini affiderà un nuovo incarico peritale al colonnello Davide Zavattaro e al professor Michele Vitiello: dovranno analizzare l’audio registrato da una telecamera interna a uno dei box garage del condominio, vicina al luogo in cui Pierina è stata uccisa con 29 coltellate.

Secondo la Procura e il consulente Marco Perino, nelle registrazioni si sentirebbero urla, alcune voci, e le parole "calma" e "ragazza" prima e dopo le coltellate. Una di queste voci sarebbe compatibile con quella di Dassilva. I difensori dell’uomo, gli avvocati Riario Fabbri e Andrea Guidi, hanno chiesto un incidente probatorio per chiarire la reale intelligibilità di quei suoni, sostenendo che non siano decifrabili.

Il nuovo incarico tecnico si concentrerà sui suoni registrati tra le 21.45 e le 23.15 del 3 ottobre e tra le 7.50 e le 8.30 della mattina successiva, quando il corpo della donna fu scoperto. Cruciale, per la Procura, è proprio quanto accaduto la mattina del 4 ottobre: la nuora di Pierina, Manuela Bianchi, ha raccontato di aver incontrato Louis nel garage, e che fu lui a darle istruzioni su come comportarsi con gli altri condomini e i soccorritori. Dichiarazioni poi cristallizzate in un incidente probatorio che costituisce oggi uno degli elementi chiave dell’accusa.

