RIMINI Caso Pierina: il Dna trovato non appartiene a Louis Dassilva, lo conferma la perizia L’esito dell’incidente probatorio ha confermato che i profili genetici denominati "maschio 2" e "maschio 3" non appartengono all'unico indagato.

Nessuna corrispondenza tra il DNA isolato sulla gonna di Pierina Paganelli e su un'impronta nel garage dove è stata trovata accoltellata, e quello di Louis Dassilva, unico indagato per l’omicidio del 3 ottobre 2023 in via del Ciclamino. Èquanto stabilito in udienza al Tribunale di Rimini.

L’esito dell’incidente probatorio, condotto dal professor Emiliano Giardina dell’Università Tor Vergata, ha confermato che i profili genetici denominati "maschio 2" e "maschio 3" non appartengono a Dassilva, mettendo in discussione l’impianto accusatorio.

Le analisi sugli indumenti della vittima non hanno dato risultati utili a causa di un malfunzionamento nei laboratori che ha compromesso le tracce biologiche.

Il tribunale di Rimini ha quindi autorizzato nuove ricerche su reperti in metallo e plastica, tra cui le chiavi trovate accanto al cadavere. Chiesta dunque una proroga di 30 giorni per l'esperimento probatorio. Si ipotizza che Paganelli le avesse in mano al momento dell’aggressione e che il killer, dopo avergliele fatte cadere, le abbia raccolte, lasciando tracce biologiche.

I legali della famiglia non escludono risultati, ma mantengono basse le aspettative.

Nel video le interviste a Marco Lunedei (legale figli Pierina Paganelli), a Riario Fabbri e Andrea Guidi (legali difesa Louis Dassilva)

