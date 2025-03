Caso Pierina: il racconto di Manuela su Dassilva e il mistero dell’incidente di Saponi

Le dichiarazioni di Manuela Bianchi continuano a far emergere nuovi dettagli sul delitto di Pierina Paganelli, avvenuto in via del Ciclamino a Rimini. Durante l'interrogatorio fiume di 13 ore, l'indagata per favoreggiamento ha descritto il comportamento di Louis Dassilva, unico accusato dell'omicidio, in momenti cruciali della sua vita. Secondo quanto riportato da Il Resto del Carlino, Bianchi avrebbe sottolineato un’escalation di violenza dell’uomo, soprattutto in situazioni di forte tensione emotiva.

Tra gli episodi raccontati, spicca la reazione di Dassilva quando Manuela stava lasciando la casa coniugale ad aprile e, successivamente, quando Pierina aveva criticato apertamente la donna con i suoi figli, accusandola di una relazione extraconiugale con “uno coi soldi”. La Bianchi avrebbe persino invitato Dassilva a calmarsi in alcuni messaggi ora sotto esame dagli investigatori.

Intanto, l’inchiesta potrebbe prendere una svolta clamorosa: la morte di Pierina potrebbe essere collegata al misterioso incidente di maggio 2023 in cui rimase coinvolto Giuliano Saponi, figlio di Pierina e marito di Manuela. Il criminalista Davide Barzan ha rilanciato questa ipotesi e il pm Daniele Paci starebbe valutando di unificare i due fascicoli, ipotizzando un tentato omicidio. Gli inquirenti lavorano senza sosta per trovare riscontri concreti e ricostruire l’intero quadro della vicenda.