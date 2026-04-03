Caso Pierina, interrogati in Procura Loris Bianchi e la moglie

Sono stati convocati questa mattina in Procura a Rimini Loris Bianchi e la moglie Serena Bianchi, nell’ambito degli sviluppi dell’inchiesta sull’omicidio di Pierina Paganelli, avvenuto il 3 ottobre 2023 in via del Ciclamino. L’audizione, disposta dal pubblico ministero Daniele Paci insieme alla Squadra Mobile, mira a chiarire il contenuto di alcuni messaggi emersi nel corso del processo in Corte d’Assise a carico di Louis Dassilva.

Al centro degli approfondimenti le dichiarazioni rese in aula il 30 marzo da una testimone della difesa, Valentina Pellissier. La donna ha riferito di aver ricevuto dalla moglie di Bianchi messaggi vocali in cui si faceva riferimento a presunte pressioni degli inquirenti sulla nuora della vittima, Manuela Bianchi, affinché collocasse Dassilva nel garage la mattina del ritrovamento del corpo. I contenuti dei vocali, già acquisiti dagli avvocati della difesa e diffusi anche in alcune trasmissioni televisive, risalirebbero a giorni precedenti l’incidente probatorio della stessa Manuela.

La testimonianza è stata utilizzata dalla difesa nel tentativo di mettere in discussione l’attendibilità della nuora, ritenuta la principale accusatrice dell’imputato. Manuela Bianchi ha infatti dichiarato, a distanza di circa un anno dai fatti, di aver incontrato Dassilva – con cui intratteneva una relazione extraconiugale – proprio la mattina del ritrovamento del cadavere, collocandolo così sulla scena del crimine.

Nel corso del procedimento, la donna ha inoltre riferito di aver ricevuto indicazioni dallo stesso Dassilva su come contattare i soccorsi e su come comportarsi con le forze dell’ordine. Nell’ultima udienza è iniziato anche l’esame dell’imputato che, rispondendo alle domande del pubblico ministero, avrebbe fornito versioni ritenute in più punti contraddittorie, dichiarando spesso di non ricordare. Secondo quanto emerso, Serena Bianchi avrebbe appreso le informazioni riportate nei messaggi dal marito Loris. Entrambi, accompagnati dal consulente, dovranno ora chiarire agli inquirenti il significato delle comunicazioni inviate alla testimone.

Le dichiarazioni di Manuela Bianchi sono state finora considerate credibili dal Tribunale del Riesame, che ha confermato per tre volte la custodia cautelare in carcere per Dassilva, ritenendo che trovino riscontro in elementi oggettivi. Non si esclude tuttavia che la Corte d’Assise possa disporre una nuova audizione della donna nel prosieguo del processo.







