Caso Pierina, interrogato il teste chiave: era lui il soggetto inquadrato dalla farmacia?

Questa mattina, in Procura a Rimini, l'interrogatorio al teste chiave nel caso dell'omicidio di Pierina Paganelli. È il condomino che avrebbe detto di essersi riconosciuto nel soggetto ripreso dalla telecamera cam 3, della farmacia San Martino di via del Ciclamino, la sera del 3 ottobre dello scorso anno. Dichiarazione che lo stesso avrebbe poi ritrattato e confermato invece in diverse interviste televisive.

Questa mattina Emanuele Neri è stato interrogato dal sostituto procuratore Daniele Paci, come persona informata sui fatti. In realtà già il 10 settembre scorso, all'indomani dell'udienza del Riesame che aveva confermato il carcere per Louis Dassilva, Neri era stato ascoltato dalla squadra mobile di Rimini e in quell'occasione alla domanda "dopo la visione del video 3 crede di essersi riconosciuto senza ombra di dubbio? Neri aveva risposto "credo di non essere io perché non trovo corrispondenze fisiche". L'interrogatorio di Neri a settembre si era reso necessario perché la difesa dell'unico indagato per l'omicidio di Pierina, aveva sollevato il dubbio proprio davanti al Tribunale della Libertà.

L'audizione di questa mattina invece è propedeutica all'incidente probatorio che si terrà proprio per stabilire l'affidabilità del video della cam 3 in cui il soggetto, ritenuto il presunto killer della 78enne, passerebbe davanti alla telecamera di sicurezza per far rientro al condominio numero 31 di via Del Ciclamino.

A Neri, ricostruisce l'Ansa, la Procura ha mostrato 22 video, riferiti a un preciso periodo di tempo, della medesima telecamera e al testimone è stato chiesto in quali si sia sicuramente riconosciuto. Tra i video c'è quello del 3 ottobre ma su cosa abbia risposto Neri al momento gli inquirenti hanno mantenuto il più stretto riserbo.

Il nodo del video sarà comunque sciolto a partire dal 15 novembre data in cui il gip Vinicio Cantarini ha fissato l'udienza per la nomina del perito per l'esperimento probatorio. In quella data si stabiliranno i quesiti e le modalità con le quali sarà condotto. È plausibile ritenere che verrà effettuato di sera e sarà come un set cinematografico in cui sia a Louis Dassilva che a Emanuele Neri verrà chiesto di passare davanti alla telecamera cam 3. Verranno probabilmente ripristinate le stesse condizioni di luminosità della sera dell'omicidio, il 3 ottobre 2023, e sarà effettuata alla stessa ora: 22.17.02 e 22.17.08. L'area sarà interdetta ai curiosi perché avrà la valenza di un'udienza in Tribunale.