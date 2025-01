VERIFICA IMMAGINI Caso Pierina, l'11 febbraio l'incidente probatorio: Dassilva e Neri alla prova della "Cam3" I due sfileranno davanti alla telecamera della farmacia San Martino per verificare le immagini della notte del delitto. Possibile confronto con altre otto persone per ridurre i margini di errore.

Si terrà il prossimo 11 febbraio, sotto forma di incidente probatorio, la 'camminata' sotto la 'Cam3' - la telecamera della farmacia San Martino nel complesso di Via del Ciclamino- che vedrà protagonisti Louis Dassilva - il cittadino senegalese in carcere dal 16 luglio scorso come indagato per l'omicidio della 78enne Pierina Paganelli avvenuto a Rimini la sera del 3 ottobre 2023 - e il condomino, Emanuele Neri.

La serata dell'11 febbraio, Dassilva e Neri - che secondo la difesa dell'unico indagato sarebbe la persona immortalata nelle riprese filmate pochi istanti dopo il delitto - sfileranno sotto la telecamera in un quadro, per luce e condizioni di visibilità, il più fedele possibile a quello della serata in cui Pierina Paganelli venne uccisa nel seminterrato del condominio di Via del Ciclamino dopo essere stata raggiunta da 29 coltellate.

Secondo quanto riportato dal 'Corriere Romagna', inoltre, Dassilva e Neri potrebbero non essere gli unici a cui verrà chiesto di camminare davanti all'obiettivo: non è escluso che la prova possa essere allargata ad altre figure, quattro persone di pelle scura e quattro di carnagione chiara, in modo da diminuire il rischio di dubbi. La fissazione dell'incidente probatorio sarebbe stata notificata ieri ai legali di Dassilva che, nei giorni scorsi, avevano detto di volere valutare una richiesta di scarcerazione del loro assistito, a seguito dell'esperimento giudiziale, da presentare al Riesame bis.

