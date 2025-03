Caso Pierina: la Cassazione annulla l’ordinanza cautelare, si torna al Riesame

La Cassazione ha annullato con rinvio l’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di Louis Dassilva, accusato dell’omicidio di Pierina Paganelli, disponendo una nuova valutazione da parte del Tribunale del Riesame di Bologna. La decisione, presa il 23 gennaio, accoglie in larga parte il ricorso presentato dai legali del senegalese, Riario Fabbri e Andrea Guidi, segnalando “illogicità” nelle motivazioni che avevano portato alla misura. Dassilva, in carcere dal 16 luglio 2024, resta comunque detenuto in attesa della nuova udienza.

È stata invece respinta l’ipotesi difensiva che indicava Loris Bianchi, fratello della nuora della vittima, come possibile autore del delitto. La Cassazione ha escluso un suo possibile coinvolgimento, evidenziando come non avesse né il fisico né il movente per compiere un’azione così “rapida, abile ed efferata”. Il Riesame dovrà ora fissare una nuova udienza entro 15 giorni, nella quale la difesa potrà rinnovare la richiesta di scarcerazione.

Nel frattempo, il gip Vinicio Cantarini ha ascoltato per tre giorni la nuora della vittima, Manuela Bianchi, che ha raccontato di essere stata avvisata da Dassilva della presenza del cadavere nel garage.

Sono attese infine le nuove perizie tecniche su telefoni e audio: secondo fonti investigative, la squadra mobile avrebbe isolato nella registrazione dell’aggressione, catturata da una telecamera condominiale, una voce maschile riconducibile a Dassilva. Nuovi elementi che saranno al centro del riesame della misura cautelare.