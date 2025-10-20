Caso Pierina, la criminologa Bruzzone annuncia querela contro la legale della famiglia

Tensione alta attorno al processo per l’omicidio di Pierina Paganelli, la 78enne uccisa nel garage di casa a Rimini il 3 ottobre 2023. La criminologa Roberta Bruzzone, consulente tecnico della difesa di Luis Dassilva, ha annunciato azioni legali contro l’avvocata Monica Lunedei, che assiste i familiari della vittima, dopo alcune dichiarazioni ritenute diffamatorie nei confronti dei consulenti della difesa.

Bruzzone ha definito “gravissime e totalmente infondate” le accuse attribuitele, spiegando che si tratta di affermazioni “prive di qualsiasi riscontro fattuale” e di un tentativo “inaccettabile di delegittimazione professionale”. La criminologa ha aggiunto che nessuna delle affermazioni rese “corrisponde al vero” e che agirà in sede giudiziaria “per ristabilire la verità dei fatti e tutelare la reputazione dell’intero collegio difensivo”.

Secondo Bruzzone, è “inammissibile che, a ridosso dell’apertura di un processo tanto rilevante e sensibile, si tenti di avvelenare il clima processuale con dichiarazioni diffamatorie e strumentali”, sottolineando come tali comportamenti rischino di compromettere il sereno svolgimento delle udienze, che dovrebbero restare concentrate sull’accertamento della verità.

"Non mi risulta alcuna querela sporta nei miei confronti - ha detto l'avvocata Monica Lunedei -. In ogni caso non ho mai proferito alcuna affermazione diffamatoria a carico di chicchessia, se la notizia di una querela nei miei confronti fosse confermata mi riservo sin d'ora di sporgere denuncia per calunnia nel caso in cui ne ricorressero i presupposti nei confronti del soggetto che riterrò responsabile". L'avvocata conclude aggiungendo di andare avanti "a fare il mio lavoro con la massima serenità e determinazione, certa che la verità alla fine emergerà. Chi mi conosce sa che non ho mai ceduto ad intimidazioni e mi pare evidente il tentativo di spostare l'attenzione rispetto all'importante udienza che si è svolta questa mattina relativamente all'omicidio Paganelli nella quale la Corte d'Assise ha rigettato tutte le eccezioni preliminari della difesa dell'imputato e anche la reiterata richiesta di rito abbreviato".









