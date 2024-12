RIMINI Caso Pierina: la moglie di Dassilva denuncia 'criminalista' per esercizio abusivo della professione forense

Valeria Bartolucci, la moglie di Louis Dassilva, indagato a Rimini per l'omicidio di Pierina Paganelli, ha denunciato per esercizio abusivo della professione forense Davide Barzan, consulente 'criminalista' che al momento assiste, assieme alla sorella, la nuora della vittima, Manuela Bianchi e il fratello Loris. Lo ha confermato intervenendo a 'La Vita in Diretta' su Raiuno. Bartolucci, per un periodo dopo l'omicidio, aveva incontrato Barzan e, insieme al marito, anche lei aveva dato un mandato difensivo a lui e alla sorella del consulente, avvocato, convinta di averlo dato allo 'Studio Barzan'. Poi aveva deciso di revocarlo. In seguito, i fratelli Barzan hanno continuato ad assistere Manuela Bianchi e il fratello Loris.

La denuncia di Bartolucci, assistita dall'avvocato Chiara Rinaldi e Antonio Petroncini, parte dal presupposto che lei ha sempre ritenuto che Barzan fosse avvocato o consulente legale, anche perché così lui le avrebbe lasciato intendere e spesso è stato presentato in questo modo nelle trasmissioni televisive a cui ha partecipato parlando del caso. Bartolucci indica come testimoni giornalisti e autori dei programmi di cui Barzan, che non risulta iscritto all'albo degli avvocati né ad altri albi, è stato ospite. Della denuncia se ne occupano i carabinieri di Rimini, coordinati dal pm Daniele Paci.

