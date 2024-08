Caso Pierina: la moglie di Louis Dassilva verrà interrogata lunedì per stalking su Manuela Bianchi

Lunedì pomeriggio Valeria Bartolucci sarà interrogata in Questura come indagata per stalking nei confronti di Manuela Bianchi. La Bartolucci ha già annunciato che parlerà con gli inquirenti, come ha sempre fatto, da quando è diventata un volto noto della cronaca. È la moglie di Louis Dassilva, il senegalese di 34 anni in carcere dal 16 luglio per l'omicidio di Pierina Paganelli, trovata cadavere il 4 ottobre del 2023 in via del Ciclamino a Rimini.



La Bartolucci è stata denunciata dalla Bianchi che, attraverso il suo consulente, il criminalista Davide Barzan, ha presentato un esposto in Procura per atti persecutori. Il sospetto della querelante è che le frasi ingiuriose apparse sui muri del garage dopo la scoperta della relazione tra la nuora di Pierina, Manuela Bianchi, e Dassilva, fossero opera della moglie di quest'ultimo, Valeria Bartolucci.

Messaggi con auguri di punizioni celesti, oltre ad insulti tra i più classici del genere, sono apparsi a più riprese da quando la stessa Bianchi ha confessato agli inquirenti e poi in tv di essere legata sentimentalmente al marito della vicina di casa. Dassilva, secondo le ipotesi della Procura, avrebbe trovato la spinta per uccidere la suocera Pierina proprio a causa di questo legame sentimentale, che stava per essere scoperto.

Tra gli episodi che la Bianchi ha denunciato in Procura c'è quello recente in cui, mentre lei sta rilasciando l'ennesima intervista tv nel garage di via del Ciclamino, Valeria rincasando la vede e inizia ad insultarla, finendo per tirarle i capelli. "Nel comportamento della mia assistita non vedo il dolo, la unicità del disegno criminoso, la volontà di perseguitare, bensì la reazione è chiaramente umana davanti alle vicende subite. Umanamente è palese", ha detto l'avvocato Alberto Donini, difensore di Valeria Bartolucci.