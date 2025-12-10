Caso Pierina, la perizia fonica non chiarisce: voci non attribuibili con certezza

La perizia fonica sull’omicidio di Pierina Paganelli non consente attribuzioni certe. Le voci registrate da una telecamera installata in un box auto del garage di via del Ciclamino non possono infatti essere ricondotte con attendibilità a nessuno dei soggetti coinvolti. È quanto emerge dal lavoro del consulente del Tribunale di Rimini, Massimo Visentin, e degli esperti del Ris di Roma e riportato da newsrimini.

I tecnici spiegano che il materiale audio è troppo degradato: la telecamera si trovava a circa 60 metri dalla scena del crimine e i segmenti vocali risultano brevi, disturbati e caratterizzati da un rapporto segnale/rumore “estremamente sfavorevole”. Condizioni che impediscono un confronto vocale affidabile.

L’esito ridimensiona l’ipotesi che quelle presunte voci — una maschile e una femminile — potessero appartenere a Louis Dassilva, imputato per l’omicidio, e a Manuela Bianchi, nuora della vittima e sua ex amante. Secondo la donna, Dassilva l’avrebbe avvertita la mattina del 4 ottobre 2023 della presenza del corpo della suocera nel garage.

Per la difesa, rappresentata dagli avvocati Riario Fabbri e Andrea Guidi, la perizia mette in dubbio la credibilità del racconto della Bianchi. La Procura sostiene invece che la consulenza, pur non identificando voci, confermi la compatibilità dei rumori con la sua versione.

Il 16 dicembre il gip Vinicio Cantarini discuterà la perizia in un’udienza a porte chiuse. Il giorno precedente riprenderanno in Corte d’Assise le testimonianze, con l'audizione di Giorgia Saponi, nipote della vittima.







