OMICIDIO RIMINI Caso Pierina: legali Dassilva, valuteremo richiesta scarcerazione "Si ripone inoltre grande fiducia anche nei risultati che emergeranno dagli incidenti probatori che si svolgeranno a febbraio" scrivono

La difesa di Louis Dassilva, il cittadino senegalese in carcere dal 16 luglio scorso perché indagato per l'omicidio di Pierina Paganelli, ha reso ufficiale la decisione della Corte di Cassazione. "Si comunica che la Suprema Corte ha annullato l'ordinanza impugnata, con conseguente nuovo giudizio presso il Tribunale del Riesame di Bologna - si legge in una nota degli avvocati Riario Fabbri e Andrea Guidi -.

La difesa accoglie con favore questa decisione. Si ripone inoltre grande fiducia anche nei risultati che emergeranno dagli incidenti probatori che si svolgeranno a febbraio. Lì il quadro indiziario sarà sicuramente molto più definito e si provvederà a valutare richiesta di revoca della misura di custodia cautelare".

I difensori si riferiscono all'esperimento giudiziale che dovrà essere fatto in via del Ciclamino, verso la metà di febbraio per stabilire una volta per tutte chi è passato davanti alla telecamera della farmacia San Martino, la sera del 3 ottobre 2023, quando Pierina Paganelli, 78 anni, fu uccisa con 29 coltellate.

