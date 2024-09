GIALLO DI RIMINI Caso Pierina, legali dei figli: "Contro Dassilva una pluralità di gravi indizi" Gli avvocati Marco e Monica Lunedei che rappresentato Giuliano, Chiara e Giacomo Saponi, parlano di indagini "precise, accurate e prudenti"

"Le gravi affermazioni che abbiamo ascoltato nei giorni immediatamente successivi alla conferma della custodia in carcere dell'indagato da parte del Tribunale del Riesame, impongono alcuni chiarimenti: l'applicazione della misura cautelare è stata preceduta da mesi di attività d'indagine che hanno fatto emergere a carico di Louis Dassilva non uno, ma una pluralità di gravi indizi di colpevolezza, i quali, unitamente alla sussistenza delle esigenze cautelari, hanno giustificato l'applicazione (e il mantenimento) della custodia inframuraria". Lo dicono in una nota inviata all'ANSA gli avvocati Marco e Monica Lunedei che rappresentato i figli di Pierina Paganelli, Giuliano, Chiara e Giacomo Saponi.

L'omicidio di via Del Ciclamino a Rimini è avvenuto il 3 ottobre del 2023, e sta indagando la squadra mobile, coordinata dal sostituto procuratore Daniele Paci. "Le indagini poste in essere dalla Procura della Repubblica, che peraltro conosciamo solo in parte, perché a tutt'oggi in corso - scrivono i legali - sono state precise, accurate e prudenti: veicolare il messaggio che sulla base di risultanze superficiali (quali un 'fotogramma sfocato') un qualunque cittadino possa ritrovarsi privato della libertà personale non rende giustizia né alle personalità coinvolte in questo procedimento, né alle istituzioni di questa Repubblica. Salvi ed impregiudicati il principio di non colpevolezza ed il diritto di difesa, riteniamo che essi debbano trovare espressione in conformità alla Legge nelle sedi adeguate, e non nelle piattaforme di comunicazione attraverso proclami inesatti e parziali (in tutte le accezioni del termine) in assenza di contraddittorio".

