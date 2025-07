Caso Pierina, Louis Dassilva rinviato a giudizio. Processo al via il 15 settembre

Louis Dassilva è stato rinviato a giudizio per l'omicidio di Pierina Paganelli, la 78enne uccisa con 29 coltellate la sera del 3 ottobre 2023 nel garage di via del Ciclamino, a Rimini.

La decisione è stata presa oggi dal giudice Raffaele Deflorio al termine dell'udienza preliminare rinviata e aggiornata tre volte per sciogliere le varie riserve sulle eccezioni preliminari presentate dalla difesa di Dassilva, gli avvocati Riario Fabbri e Andrea Guidi. Il gup ha fissato la prima udienza in Corte d'Assise per omicidio volontario e aggravato al prossimo 15 settembre alle ore 9.30.