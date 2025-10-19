Caso Pierina, lunedì nuova udienza a Rimini: intanto scatta l’inchiesta sui “leoni da tastiera”

Domani a Rimini si torna in Aula per la seconda udienza del processo a Louis Dassilva, unico imputato per l'omicidio di Pierina Paganelli, la 78enne uccisa nel 2023 in via del Ciclamino.

Mentre ci si prepara a una nuova giornata in tribunale, in parallelo gli effetti dell'esposto querela contro i cosiddetti "leoni da tastiera" che inviano messaggi contro la famiglia della donna assassinata. Sarebbero decine, come riportato dai media locali, gli indagati. Gli avvocati della famiglia hanno prodotto un corposo dossier sui commenti sul web che, secondo i legali, rientrerebbe in una precisa strategia difensiva per influenzare il processo.

L'indagine, coordinata dalla sostituta procuratrice Alessia Mussi, sta procedendo con una pioggia di denunce anche da altri legali e già diversi nomi sarebbero stati iscritti nel registro degli indagati.







