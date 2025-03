GIALLO DI RIMINI Caso Pierina: Manuela Bianchi di nuovo interrogata? Il pm chiede l’incidente probatorio La sua testimonianza su Louis Dassilva potrebbe essere determinante per il processo.

La Procura di Rimini ha chiesto al gip Vinicio Cantarini di disporre un incidente probatorio per Manuela Bianchi, nuora di Pierina Paganelli, indagata per favoreggiamento nell’inchiesta sull’omicidio di via del Ciclamino. Come riportato da Il Resto del Carlino, la decisione nasce dalla necessità di cristallizzare la sua ultima testimonianza, rilasciata il 4 marzo, nella quale ha cambiato versione rispetto ai quattro interrogatori precedenti.

Bianchi ha raccontato di un incontro con Louis Dassilva, principale sospettato, la mattina del 4 ottobre, poco prima del ritrovamento del cadavere di Pierina Paganelli. L’uomo l’avrebbe avvertita della presenza della vittima e le avrebbe suggerito come comportarsi. La Procura ritiene le sue dichiarazioni fondamentali e supportate da riscontri tecnici, temendo però che la testimone possa essere oggetto di pressioni o minacce per ritrattare.

Inoltre, la Bianchi è anche parte offesa in un procedimento per atti persecutori nei confronti di Valeria Bartolucci, moglie di Dassilva, per il quale è stata richiesta l’udienza predibattimentale. Ora il gip dovrà decidere se accogliere la richiesta del pm Daniele Paci e rendere ufficiale la deposizione di Bianchi in vista di un eventuale processo.

