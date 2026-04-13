Caso Pierina, Manuela Bianchi in tv: “Se Louis è colpevole non l’ha fatto per me”

Manuela Bianchi torna in tv a parlare dell’omicidio della suocera Pierina Paganelli, uccisa nell’ottobre 2023. Ospite a "Verissimo", ha ricostruito i rapporti personali e i momenti successivi al delitto, ribadendo più volte: “Ho detto la verità, ma la verità assoluta spetta ai giudici”.

Al centro dell’intervista la relazione con Louis Dassilva, unico imputato nel caso. “La nostra relazione è iniziata nell’aprile 2023… è diventata qualcosa di più. L’ho amato immensamente, sognavamo un futuro insieme”, ha raccontato, sottolineando però che l’uomo “non mi ha mai confessato nulla”.

Bianchi, indagata per favoreggiamento, ha spiegato di aver ritrattato alcune dichiarazioni per dire la verità, confermando di aver visto Dassilva in garage ma senza aggiungere elementi decisivi. Sull’eventuale responsabilità dell’uomo resta cauta: “Se ha ucciso Pierina non l’ha fatto per me”.

Nel racconto emerge anche il clima di forte tensione degli ultimi mesi: dalla crisi con l’ex marito alle minacce ricevute, fino alla decisione di lasciare l’abitazione di via del Ciclamino. Sul possibile autore del delitto evita accuse dirette, limitandosi a osservare che “è difficile pensare che una persona sola possa aver fatto una cosa così”.

Infine, l’appello in vista di un eventuale confronto in aula: “Vorrei che Louis avesse il coraggio di guardarmi negli occhi”.







