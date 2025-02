RIMINI Caso Pierina: Manuela Bianchi sarà interrogata come persona informata sui fatti Mercoledì è stata sentita Valerie Bartolucci, moglie dell’unico indagato.

Caso Pierina: Manuela Bianchi sarà interrogata come persona informata sui fatti.

Sarà interrogata probabilmente martedì Manuela Bianchi, la nuora di Pierina Paganelli, la 78enne uccisa con 29 coltellate la sera del 3 ottobre 2023 in via del Ciclamino.

È il secondo importante interrogatorio per le persone informate sui fatti, condotto dagli inquirenti, il sostituto procuratore Daniele Paci e la squadra mobile di Rimini, dopo l'esperimento probatorio sulla cam3, la telecamera della farmacia del complesso residenziale di via del Ciclamino. Mercoledì è stata sentita la moglie dell’unico indagato, Louis Dassilva, in carcere dal 16 luglio scorso per omicidio. La donna, Valeria Bartolucci, si è avvalsa della facoltà di non rispondere agli inquirenti, avendone diritto in quanto prossima congiunta dell’indagato.

Un silenzio che potrebbe indicare che gli inquirenti sono sulla strada giusta. Diversa invece la posizione di Manuela Bianchi, difesa dall’avvocato Nunzia Barzan e dal consulente Davide Barzan. Pur essendo legata da una relazione extraconiugale con Dassilva, la Bianchi non potrà rifiutarsi di parlare con gli investigatori e dovrà, per quanto possibile, dire la verità. Evidentemente la squadra mobile dispone di nuovi elementi, già verificati, sui quali la Bianchi sarà chiamata a riferire.

Audio, ma non solo, potrebbero anche cambiare la situazione. La sensazione generale è che la Procura si stia avviando verso la chiusura dell’indagine in maniera spedita, anche se restano ancora due passaggi fondamentali: un’udienza davanti al Tribunale del Riesame e una davanti al GIP di Rimini per l’acquisizione delle risultanze dell’esperimento probatorio sulla cam3.

Quest’ultima udienza è stata fissata per il prossimo 28 aprile.

[Banner_Google_ADS]

I più letti della settimana: