Caso Pierina: Manuela Bianchi sarà interrogata con incidente probatorio.

Manuela Bianchi, nuora di Pierina Paganelli, sarà interrogata in incidente probatorio il 25 marzo alle 10:00 presso il Tribunale di Rimini. Il giudice ha accolto la richiesta del pubblico ministero Daniele Paci, che indaga sull'omicidio di Pierina Paganelli, 78 anni, uccisa con 29 coltellate nel garage di via del Ciclamino la sera del 3 ottobre 2023.

Bianchi, indagata per favoreggiamento personale, ha dichiarato di aver incontrato Louis Dassilva, attualmente in carcere dal 16 luglio con l'accusa di omicidio, la mattina del ritrovamento del cadavere. Secondo la sua testimonianza, Dassilva le avrebbe riferito della presenza di una donna morta dietro la porta tagliafumo, modificando in parte il quadro indiziario.

Il giudice ha ritenuto necessario valutare approfonditamente la credibilità di Bianchi, anche alla luce delle implicite sollecitazioni difensive che insinuano possibili menzogne per proteggere sé stessa o un familiare. Pertanto, ha espresso parere favorevole all'ammissione di un incidente probatorio per sentire anche il fratello Loris e la figlia.

Recentemente, Loris Bianchi, fratello di Manuela, è stato convocato dalla polizia stradale in merito all'incidente avvenuto il 7 maggio 2023, in cui rimase coinvolto Giuliano Saponi, figlio di Pierina Paganelli. Loris ha riferito di aver visto Dassilva quella mattina con abbigliamento da jogging e ha sempre sospettato che l'incidente non fosse tale, ma un'aggressione.

Inoltre, le analisi del DNA sui reperti della scena del crimine non hanno rilevato tracce riconducibili a Dassilva, complicando ulteriormente il quadro probatorio.

