Caso Pierina: nuovi dubbi sull'incidente del figlio.

Continuano le indagini sul delitto di Pierina Paganelli, la donna trovata morta nel garage di via del Ciclamino. La Polizia Stradale di Rimini ha ascoltato Loris Bianchi, fratello di Manuela Bianchi, la nuora della vittima, in merito all'incidente di Giuliano Saponi, marito di Manuela, avvenuto il 7 maggio 2023.

Saponi fu trovato privo di sensi in un fossato mentre si recava al lavoro in bicicletta nelle prime ore del mattino. L'ipotesi iniziale fu quella di un investimento accidentale da parte di un pirata della strada, ma la vicenda è tornata sotto i riflettori dopo che Manuela ha espresso sospetti su Louis Dassilva, attualmente in carcere per l’omicidio Paganelli. Dassilva, 35enne senegalese, aveva una relazione extraconiugale con Manuela ed è il principale accusato del delitto.

Loris Bianchi, convocato d’urgenza e accompagnato dal consulente Davide Barzan, ha confermato di aver visto Dassilva uscire dal garage di via del Ciclamino con una tuta da jogging la mattina dell’incidente, intorno alle 8, diverse ore dopo che Saponi era stato ritrovato ferito. Inoltre, avrebbe riportato un episodio in cui Dassilva, appresa la notizia dell’incidente, avrebbe colpito con un pugno il cofano di un’auto, imprecando, senza però poter chiarire se fosse un gesto di rabbia o rammarico.

Gli inquirenti, che in un primo momento avevano ricondotto l’incidente di Saponi a un impatto con lo specchietto di un mezzo pesante, stanno ora valutando nuovi elementi emersi dalle dichiarazioni della moglie e del cognato della vittima. La Procura potrebbe persino decidere di riaprire l’indagine, attualmente in fase di richiesta di archiviazione.

Intanto, Manuela Bianchi risulta indagata per favoreggiamento personale, mentre la sua difesa è affidata all’avvocata Nunzia Barzan. Le nuove testimonianze potrebbero rivelarsi cruciali per comprendere meglio i collegamenti tra l’incidente di Saponi e l’omicidio di Pierina Paganelli, in un caso che si fa sempre più complesso.

