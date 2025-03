Caso Pierina, nuovi sviluppi: ascoltato il fratello di Manuela Bianchi

Loris Bianchi (immagine di repertorio)

Nuove indagini sul delitto di Pierina Paganelli. Come riportato dall'Ansa, questa mattina la Polizia Stradale di Rimini ha convocato Loris Bianchi, fratello di Manuela Bianchi, per raccogliere informazioni sul misterioso incidente di Giuliano Saponi, marito di Manuela, avvenuto il 7 maggio 2023. L'uomo, accompagnato dal consulente Davide Barzan, è stato ascoltato in merito alla dichiarazione della sorella, secondo cui avrebbe visto Louis Dassilva, attualmente in carcere per il delitto Paganelli, correre la mattina dell’incidente.

Saponi fu trovato privo di sensi in un fossato mentre si recava al lavoro in bicicletta. L’ipotesi iniziale era un investimento accidentale, ma la vicenda è tornata sotto i riflettori dopo le dichiarazioni di Manuela, che ha espresso sospetti su Dassilva non solo per l'omicidio della madre, ma anche per il presunto incidente del marito.

Dassilva, 35enne senegalese, era legato a Manuela da una relazione extraconiugale. Quest’ultima, ora indagata per favoreggiamento personale, è difesa dall’avvocata Nunzia Barzan. Le nuove rivelazioni potrebbero portare a ulteriori sviluppi in un caso già complesso e ricco di interrogativi.