Caso Pierina: nuovo interrogatorio per Louis Dassilva

La Procura di Rimini ha disposto per domani, martedì 17 settembre, alle 10 un nuovo interrogatorio di Louis Dassilva, in carcere dal 16 luglio per l'omicidio di Pierina Paganelli. Il sostituto procuratore Daniele Paci e il dirigente della Squadra Mobile della Questura di Rimini, Marco Masia, due mesi dopo l'esecuzione della misura cautelare del Gip Vinicio Cantarini, confermata la scorsa settimana dal Tribunale del Riesame, andranno in carcere per sottoporre il 34enne senegalese ad alcune domande.

Ovviamente, il giovane metalmeccanico che rimane unico indagato per l'assassinio della pensionata, avvenuto il 3 ottobre del 2023 nel garage di via Del Ciclamino, sarà assistito dai suoi difensori, gli avvocati Riario Fabbri e Andrea Guidi del Foro di Rimini. Nulla al momento farebbe pensare ad un risultato diverso dall'interrogatorio di garanzia che si era tenuto due giorni dopo l'arresto, per l'esattezza il 18 luglio, davanti al gip Vinicio Cantarini. Quella volta Louis Dassilva si rifiutò di parlare avvalendosi della facoltà di non rispondere e probabilmente lo farà anche domani.