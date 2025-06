Caso Pierina, nuovo rinvio per Dassilva: si decide il 7 luglio

Nuovo rinvio per Louis Dassilva, accusato dell’omicidio di Pierina Paganelli, la 78enne uccisa a Rimini il 3 ottobre 2023 con 29 coltellate. Il Gup Raffaele Deflorio deciderà il 7 luglio se rinviare a giudizio il 35enne senegalese, in carcere da quasi un anno.

La carcerazione preventiva scade il 15 luglio: se non ci sarà una decisione entro quella data, Dassilva andrà a processo da uomo libero. La difesa ha contestato la formulazione delle aggravanti (premeditazione, crudeltà, futili motivi), ritenendola troppo generica.

Il pubblico ministero Daniele Paci ha riformulato il capo d’imputazione durante l’udienza. La nuova accusa dovrà essere notificata in carcere a Dassilva, che non era presente in aula. Il giudice deciderà anche sulla validità delle intercettazioni telefoniche e ambientali, su cui la difesa ha presentato eccezioni.

Si sono costituiti parte civile i figli di Pierina, mentre la nuora Manuela Bianchi, indagata per favoreggiamento e legata sentimentalmente a Dassilva, non lo ha fatto. La sua testimonianza è centrale: il 5 marzo ha ammesso di aver incontrato Dassilva in garage poco prima del ritrovamento del corpo.