GIALLO DI RIMINI Caso Pierina, nuovo sopralluogo della Polizia per 'blindare' la prova del video

Ieri sera la Polizia è tornata in via del Ciclamino per un nuovo sopralluogo. Sul posto per effettuate anche riprese video, la polizia scientifica di Roma. L'idea è quella blindare la prova principale, il video della farmacia, in previsione del 9 settembre quando a Bologna si terrà l'udienza del Tribunale del Riesame su una eventuale scarcerazione di Louis Dassilva, accusato dell'omicidio di Pierina Paganelli. Sarà il primo banco di prova di tutta la tenuta dell'impianto accusatorio. Il video in questione mostrerebbe, secondo gli inquirenti, Dassilva, unico indagato per la morte di Pierina Paganelli, rientrare in casa in un orario compatibile con l'omicidio.

