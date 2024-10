OMICIDIO RIMINI Caso Pierina: nuovo sopralluogo e test sulla scena del crimine Sul posto anche un figurante. Eseguiti alcuni test con gli ascensori in via del Ciclamino

Caso Pierina: nuovo sopralluogo e test sulla scena del crimine.

Nuovo sopralluogo ieri sera, 9 ottobre 2024, in via Del Ciclamino, dove un anno fa, il 3ottobre 2023, è morta Pierina Paganelli. Gli agenti della squadra mobile di Rimini, verso le 23, sono tornati nel condomino per utilizzare un figurante di carnagione nera per dei passaggi in strada e per l'interrato dove fu trovata la vittima la mattina seguente al delitto.

La polizia ha bloccato tutti gli ascensori degli 8 condomini, collegati tra loro dai corridoi interrati dei garage, per evitare di avere rumori di sottofondo e per verificare la possibilità di un'altra strada percorsa dall'omicida dopo il delitto. La Questura ha un audio di una telecamera installata dentro un box auto, che la sera dell'omicidio ha registrato le urla della vittima e altri movimenti di sottofondo, che hanno fatto ipotizzare nuovi movimenti dell'assassino.



