Caso Pierina, nuovo sopralluogo in vista dell'appello

Gli investigatori tornano sulla scena del delitto di Pierina Paganelli, a tre mesi dall'assoluzione in primo grado di Louis Dassilva. Il pm Daniele Paci e gli uomini della Squadra mobile hanno effettuato un nuovo sopralluogo in via del Ciclamino 31, a Rimini, nel condominio dove la sera del 3 ottobre 2023 fu uccisa la pensionata di 78 anni. Gli accertamenti serviranno alla Procura per approfondire gli elementi già raccolti e valutarne di nuovi in vista dell'appello.

Il sopralluogo è ripartito dal garage sotterraneo dove Pierina Paganelli fu uccisa, al rientro da un'adunanza dei Testimoni di Geova. Polizia e pm hanno poi esaminato nuovamente altri luoghi considerati importanti nell'inchiesta. Paci e gli investigatori sono entrati anche nella farmacia San Martino, la cui telecamera di sorveglianza ha avuto un ruolo centrale nella ricostruzione delle fasi immediatamente successive all'omicidio.

Gli investigatori hanno ripercorso in particolare il tragitto dell'uomo immortalato dalla cosiddetta "Cam 3". Secondo la ricostruzione sostenuta dall'accusa, sotto quella telecamera sarebbe transitato Dassilva pochi minuti dopo l'omicidio. Una perizia disposta dal Tribunale di Rimini aveva però messo in discussione questa ricostruzione, arrivando a conclusioni non compatibili con l'identificazione dell'uomo ripreso con Dassilva.

Il nuovo sopralluogo arriva mentre la Procura di Rimini prepara il ricorso in appello contro la sentenza della Corte d'Assise di Rimini del 10 giugno. Louis Dassilva, 35 anni, vicino di casa della vittima e legato da una relazione alla nuora di Pierina, Manuela Bianchi, è stato assolto in primo grado per insufficienza di prove. Dopo 694 giorni trascorsi in carcere è tornato in libertà e al lavoro e ha sempre sostenuto la propria innocenza.

Difeso dagli avvocati Riario Fabbri e Andrea Guidi, Dassilva in una recente intervista televisiva ha puntato il dito proprio su Manuela Bianchi. Nel processo di primo grado, invece, il pm Paci aveva chiesto per Dassilva la condanna all'ergastolo. Ora accusa e investigatori stanno riesaminando alcuni passaggi dell'indagine e valutando eventuali ulteriori elementi da presentare nel processo di secondo grado.

Al momento non risultano elementi che indichino una nuova pista o un nuovo indagato per l'omicidio di Pierina. Il quadro resta quello dell'inchiesta che ha portato al processo contro Dassilva e alla sua successiva assoluzione. Allo stato attuale non emergono neppure elementi che facciano pensare all'apertura di un nuovo fascicolo contro ignoti.

Per conoscere nel dettaglio le ragioni dell'assoluzione bisognerà attendere le motivazioni della sentenza, firmate dalla presidente della Corte Fiorella Casadei. Il deposito, dopo la proroga dei termini inizialmente previsti, è atteso entro il 7 dicembre. Solo successivamente sarà fissata l'udienza davanti alla Corte d'Assise d'Appello di Bologna, dove la Procura intende portare anche gli approfondimenti compiuti in questa nuova fase dell'indagine.







