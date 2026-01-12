Caso Pierina: oggi nuova udienza, nel pomeriggio l'audizione di Valeria Bartolucci

Oggi, lunedì, si torna in aula davanti alla Corte d’Assise di Rimini per il processo a Louis Dassilva, accusato dell’omicidio di Pierina Paganelli, uccisa il 3 ottobre 2023 in via del Ciclamino. L’udienza si concentra su due snodi chiave: la testimonianza del vicino Emanuele Neri e quella, molto attesa, di Valeria Bartolucci.

Neri sarà ascoltato in merito alle immagini della telecamera della farmacia di via del Ciclamino, nelle quali ha dichiarato di riconoscersi. Proprio su quei filmati si era basata inizialmente una parte dell’impianto accusatorio, poi indebolito dagli esiti tecnici dell’incidente probatorio che hanno sollevato dubbi sull’identificazione dell’uomo ripreso.

Nel pomeriggio è prevista l’audizione di Bartolucci, moglie dell’imputato, recentemente iscritta nel registro degli indagati per false informazioni al pubblico ministero e favoreggiamento. La donna potrebbe avvalersi della facoltà di non rispondere, ma – salvo ripensamenti – sarebbe orientata a rendere dichiarazioni. In calendario anche testimonianze tecniche su ascensore, telefoni e videosorveglianza.







