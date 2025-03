Caso Pierina: oggi nuovo interrogatorio per Louis Dassilva, decisivo per l'istanza di scarcerazione

Si terrà oggi in carcere l’interrogatorio di Louis Dassilva, unico detenuto per l’omicidio di Pierina Paganelli, uccisa a Rimini il 3 ottobre 2023. L’udienza sarà decisiva per stabilire se concedere la scarcerazione richiesta dai suoi avvocati, Riario Fabbri e Andrea Guidi, che sostengono che il quadro indiziario sia cambiato.

Nei giorni scorsi, la perizia ha escluso la presenza del DNA di Dassilva sulla scena del crimine e ha evidenziato un’incompatibilità tra la sua altezza e quella della persona ripresa da una telecamera di sorveglianza vicino al luogo del delitto. Inoltre, una perizia fonometrica non avrebbe rilevato la sua voce nella registrazione dei momenti successivi all’omicidio.

A complicare il caso c’è la recente testimonianza di Manuela Bianchi, nuora della vittima ed ex amante di Dassilva, che lo colloca nel garage la mattina del 4 ottobre, poco prima del ritrovamento del cadavere. Durante il suo interrogatorio del 4 marzo scorso, inizialmente ascoltata come persona informata sui fatti e successivamente indagata per favoreggiamento personale, la donna ha fornito una deposizione confusa, dichiarando di aver subito un'ipnosi per cercare di recuperare i ricordi offuscati dallo stress post-traumatico. Tuttavia, nel corso dell'interrogatorio, la sua versione si è progressivamente definita.

Secondo quanto emerso, Bianchi ha riferito che Dassilva le avrebbe detto che c'era una persona a terra tra le due porte tagliafuoco e che avrebbe dovuto chiamare il ragazzo moldavo del primo piano. La donna ha aggiunto che Dassilva le avrebbe consigliato di passare di lì senza dire nulla e di non riferire di aver visto il corpo. In un altro passaggio chiave, tra le lacrime, ha raccontato che Dassilva le avrebbe suggerito di abbracciare il ragazzo moldavo per sviare i sospetti sulla loro relazione extraconiugale. Tuttavia, alla domanda del pubblico ministero su come fosse stata colpita la vittima, Bianchi ha risposto che nessuno glielo aveva detto direttamente, ma di averlo dedotto dal comportamento nervoso di Dassilva nei giorni precedenti e dai suoi continui conflitti con la suocera.

Questa testimonianza, lunga 300 pagine, sarà probabilmente al centro dell'interrogatorio odierno in carcere condotto dal gip Vinicio Cantarini. La Procura, che ritiene credibile la versione della donna, ha chiesto un nuovo interrogatorio per approfondire ulteriormente la sua deposizione. Il giudice si pronuncerà sulla scarcerazione di Dassilva nei prossimi giorni, mentre una nuova udienza è fissata per il 28 aprile, quando si discuterà anche della compatibilità tra il colore della pelle dell'uomo ripreso dalla telecamera e quello di Dassilva.