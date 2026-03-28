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Caso Pierina Paganelli, Dassilva potrebbe parlare lunedì in aula

In Corte d’Assise udienza straordinaria: possibile esame dell’imputato, finora sempre rimasto in silenzio

28 mar 2026
Immagine di repertorio
Immagine di repertorio

Nuovo passaggio chiave nel processo per l’omicidio di Pierina Paganelli. Lunedì 30 marzo, a Rimini, potrebbe essere ascoltato in aula Louis Dassilva, il 35enne senegalese accusato del delitto avvenuto il 3 ottobre 2023. La Corte d'Assise di Rimini, presieduta dal giudice Fiorella Casadei, ha infatti fissato un’udienza aggiuntiva anticipando il calendario: l’esame dell’imputato era inizialmente previsto per il 13 aprile.

La giornata si aprirà con l’audizione dell’ultimo teste delle parti civili, poi spazio all’interrogatorio di Dassilva, assistito dagli avvocati Riario Fabbri e Andrea Guidi. Seguiranno una testimonianza e l’intervento del consulente della difesa.

L’attesa è alta: dall’arresto del 16 luglio 2024, Dassilva ha sempre scelto il silenzio, anche nei successivi interrogatori davanti al gip Vinicio Cantarini e alla Procura. Solo nel marzo 2025 ha rilasciato dichiarazioni, proclamandosi innocente e respingendo le accuse, in particolare quelle della nuora della vittima, Manuela Bianchi.

Quello di lunedì potrebbe dunque rappresentare un momento decisivo del processo: per la prima volta, l’imputato potrebbe raccontare in aula la propria versione dei fatti.




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