Caso Pierina, serve un nuovo round in tribunale: atteso martedì il verdetto sul rinvio a giudizio

Sarà necessario attendere ancora per sapere se Louis Dassilva, il 35enne senegalese unico indagato per l’omicidio di Pierina Paganelli, sarà rinviato a giudizio. L’udienza preliminare, tenutasi questa mattina al tribunale di Rimini e presieduta dal giudice Raffaele Deflorio, è stata aggiornata a domani alle 10 per permettere al Gup di esprimersi sulle eccezioni procedurali sollevate dalla difesa dell’indagato.

Durante l’udienza è stato ammesso alla costituzione di parte civile il grosso delle richieste: 13 su 15. Tra questi, i tre figli della vittima, rappresentati dagli avvocati Marco e Monica Lunedei. Esclusi invece l’ex marito di Pierina, Gianfranco Saponi, poiché coniuge divorziato, e un’associazione per la difesa dei diritti delle donne, la cui richiesta è stata respinta.

La famiglia Paganelli ha chiesto formalmente un risarcimento di due milioni di euro, ma i legali hanno chiarito che si tratta di una prassi legale e che la priorità resta la verità giudiziaria. “I parenti di Pierina non vogliono soldi ma solo giustizia”, ha sottolineato l’avvocato Marco Lunedei. “Nei nostri colloqui non abbiamo mai parlato di risarcimenti. Il dolore è ancora troppo forte”.

Intorno al caso ruotano anche altre figure, come Manuela Bianchi, che ha scelto di non costituirsi parte civile. “Una scelta comprensibile – spiegano i legali Lunedei – che ha il merito di abbassare i toni su una figura già ampiamente commentata anche in maniera poco rispettosa”.

Sul fronte investigativo, è stato disposto un accertamento fonico sui movimenti di Loris Bianchi, fratello di Manuela, nella notte dell’omicidio. I legali dei familiari della vittima non si sono opposti, pur ritenendo improbabile che emergano elementi decisivi: “Ogni strumento utile alla verità è benvenuto, ma non ci aspettiamo esiti rilevanti”.

Infine, un aggiornamento anche sullo stato psicologico dell’indagato. I suoi avvocati, Riario Fabbri e Andrea Guidi, hanno dichiarato che Dassilva “sta meglio, è tornato a mangiare e bere, ed è fiducioso che presto emergerà la verità”. Il giovane, detenuto in custodia cautelare, resta al centro di una vicenda giudiziaria che ha sconvolto la città di Rimini e che, a quasi un anno dai fatti, attende ancora una svolta definitiva.