GIALLO DI RIMINI Caso Pierina, tra silenzi e superstizione: l'ombra del voodoo su Dassilva

È entrata oggi in tribunale per la terza volta Manuela Bianchi, nuora di Pierina Paganelli e ora ufficialmente indagata per favoreggiamento. Accompagnata dall’avvocato Nunzia Barzan e dal consulente Davide Barzan, ha affrontato un nuovo round di domande nell’ambito dell’incidente probatorio chiesto dal gip Vinicio Cantarini. Al centro dell’interrogatorio odierno: le intercettazioni ambientali con Louis Dassilva, suo ex amante e principale indiziato per l’omicidio, e quelle con il fratello Loris.

Manuela ha confermato quanto dichiarato il 4 marzo: l’incontro con Dassilva nel sottoscala del condominio proprio la mattina del ritrovamento del corpo, il suo silenzio imposto da Louis, e un dettaglio inquietante – i cocci di vetro nella mano della suocera, informazione che le sarebbe stata riferita proprio da lui.

Intanto, emergono nuovi inquietanti sviluppi: secondo gli inquirenti, Dassilva avrebbe chiesto in Senegal l’intervento di uno sciamano per compiere riti voodoo contro sei agenti della squadra mobile di Rimini e il pm Daniele Paci. Un messaggio in merito, risalente al 2023, sarebbe già stato acquisito agli atti. Dassilva avrebbe ammesso di credere nel voodoo, dichiarando: “Servono per purificarsi, per mandare un maleficio o per far andare bene qualcosa”.

“La verità sta emergendo”, ha dichiarato il consulente Davide Barzan. Gli inquirenti, intanto, proseguono nell’analisi del materiale raccolto, tra cui le intercettazioni ambientali e i messaggi relativi ai presunti riti voodoo. Il quadro indiziario si arricchisce di nuovi elementi, mentre l’indagine sull’omicidio di Pierina Paganelli si avvicina, passo dopo passo, a una possibile svolta.

