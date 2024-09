Caso Pierina: Tribunale Riesame si riserva decisione su Dassilva

E' terminata poco prima delle 15 l'udienza davanti al Tribunale del Riesame di Bologna nei confronti di Louis Dassilva, il 34enne senegalese in carcere dal 16 luglio per l'omicidio di Pierina Paganelli. Dassilva era presente all'udienza e prima di essere portato via dagli agenti della polizia penitenziaria ha parlato per alcuni minuti con i suoi due legali, gli avvocati Riario Fabbri e Andrea Guidi.

Presente all'udienza il sostituto procuratore di Rimini, Daniele Paci, che ha coordinato le indagini della Squadra mobile. I giudici, chiamati a decidere se sussistono o meno i motivi per la carcerazione preventiva del 34enne, si sono riservati la decisione.

Questa mattina la Procura di Rimini ha presentato nuovi elementi sul caso, tra cui una maglietta, che potrebbe corrispondere a quella che indossa l'uomo nel video di sorveglianza pochi minuti dopo la morte di Pierina, e che per gli investigatori è Dassilva, e un paio di occhiali da lavoro che potrebbero essere quelli usati dall'omicida mentre accoltellava l'anziana.

"C'è stata una produzione di documenti importante, sia da parte della Procura che da parte nostra", hanno spiegato i difensori di Dassilva. "Ci sono tanti elementi nuovi portati all'attenzione del Tribunale delle Libertà, ci sono 15 allegati prodotti dall'accusa che danno risultanze importanti anche in ottica difensiva". I due legali hanno poi sottolineato che "nessuno degli elementi portati dalla Procura ci ha sorpreso, nulla di nuovo ed eclatante. Le produzioni presentate in realtà hanno portato una lettura degli atti a noi favorevole. Sono elementi che aggiungono qualcosa alla nostra linea difensiva, ossia che Dassilva non è l'ignoto che appare nel video e di conseguenza non è il killer".

I legali hanno poi spiegato che sia la t-shirt che gli occhiali "sono elementi che non constano come elementi dell'udienza di oggi. Non è corretta questa ipotesi, non sono questi gli elementi nuovi emersi. Non c'è nessuna maglietta, per quanto riguarda gli occhiali è un discorso più ampio e diverso che è stato affrontato in sede di Riesame e valuterà il Tribunale. I nuovi elementi sono perizie, investigazioni difensive e tutte attività che vanno ad approfondire l'indagine".