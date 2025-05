Caso Pierina, Valeria Bartolucci si avvale del silenzio: interrogata in Procura per la seconda volta

È stata convocata ieri pomeriggio in Procura a Rimini, alle ore 15.40, Valeria Bartolucci, moglie di Louis Dassilva, attualmente detenuto in carcere dal 16 luglio scorso con l’accusa di aver ucciso Pierina Paganelli con 29 coltellate. La Bartolucci è stata vista lasciare il Tribunale in compagnia del suo legale, l’avvocata Chiara Rinaldi.

Durante l’interrogatorio, la donna avrebbe scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere, così come aveva già fatto in un precedente incontro con gli inquirenti lo scorso febbraio. In quell’occasione, era stata acquisita agli atti una telefonata in cui Valeria raccontava una versione completamente diversa rispetto a quella emersa fino a quel momento. Secondo quanto riferito, la sera dell’omicidio tre persone avrebbero bussato alla sua porta per chiederle di scendere nel garage, dove si trovava il corpo senza vita della 78enne Pierina, e le avrebbero chiesto come ripulire la scena del crimine.

Nonostante l’elemento potenzialmente rivelatore, anche in quella circostanza Bartolucci aveva mantenuto il silenzio. Nota per aver partecipato a diverse interviste televisive in cui ha espresso risentimento verso Manuela Bianchi, la nuora della vittima coinvolta in una relazione extraconiugale con Dassilva, la Bartolucci risulta oggi indagata per minacce e diffamazione nei confronti della stessa Bianchi.

La difesa, rappresentata dalla criminologa Roberta Bruzzone e dall’avvocata Rinaldi, ha fatto sapere pubblicamente che Valeria è “una donna in serissime difficoltà” dopo un anno e mezzo di esposizione mediatica e sta valutando un possibile ricovero in una struttura psichiatrica. A rafforzare questa ipotesi, le parole della Rinaldi durante la trasmissione Ore 14: “Dal giovedì precedente al 16 febbraio, la signora Bartolucci aveva avuto problemi con i farmaci. Non so cosa contenga effettivamente l’audio acquisito, ma risale a quel periodo.”