RIMINI Caso Pierina, venerdì il riesame della custodia cautelare di Louis Dassilva

È stata fissata per venerdì 30 gennaio alle ore 9.30 l’udienza davanti al Tribunale della Libertà di Bologna per il riesame della custodia cautelare di Louis Dassilva, il cittadino senegalese di 35 anni detenuto dal luglio 2024 con l’accusa di aver ucciso Pierina Paganelli, il 3 ottobre 2023, a Rimini.

La decisione arriva dopo che la Corte di Cassazione, con una sentenza pubblicata la scorsa settimana, ha annullato con rinvio l’ordinanza con cui il Tribunale del Riesame aveva confermato la misura cautelare disposta dal gip di Rimini, Vinicio Cantarini. Secondo la Suprema Corte, alcuni passaggi della motivazione necessitano di una valutazione più puntuale. È la seconda volta che la Cassazione annulla una decisione del Riesame di Bologna sul caso.

Soddisfazione è stata espressa dai difensori di Dassilva, Riario Fabbri e Andrea Guidi, che sottolineano come la Cassazione abbia ritenuto centrale la questione dell’attendibilità delle dichiarazioni di Manuela Bianchi, nuora della vittima e testimone – indagata in un procedimento connesso – che aveva riferito di aver incontrato Dassilva la mattina del ritrovamento del corpo nel garage di via del Ciclamino, circostanza che contrasterebbe con la versione fornita dall’uomo.

Secondo la difesa, la Suprema Corte ha chiarito che la valutazione delle dichiarazioni della Bianchi deve avvenire con criteri di maggiore rigore rispetto a quelli finora adottati. Da qui la richiesta di una nuova lettura del quadro indiziario e, conseguentemente, della revoca della custodia cautelare.

Nel corso dell’udienza di Riesame, la Procura chiederà di valutare anche gli esiti dell’ultimo incidente probatorio sui suoni registrati nel garage la mattina del 4 ottobre 2023. I periti del giudice hanno infatti certificato, negli orari compatibili con la scoperta del cadavere, la presenza della voce di un uomo.

Intanto Dassilva è già imputato davanti alla Corte d’Assise di Rimini. Per l’udienza di lunedì prossimo, il pubblico ministero Daniele Paci ha convocato diversi testimoni tecnici tra investigatori e consulenti della Procura. Non è invece prevista, al momento, l’audizione della moglie dell’imputato, Valeria Bartolucci, indagata per aver reso false dichiarazioni a favore del marito nel corso delle indagini.

