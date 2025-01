GIALLO Caso Pierina: YouTuber denunciati per la pubblicazione dell'audio della vittima Si sente la 78enne urlare sette volte sotto i colpi dell'assassino.

Youtuber indagati per aver pubblicato online l'audio delle urla di Pierina Paganelli, accoltellata e uccisa nel garage di casa a Rimini a ottobre 2023. Si tratta dell'audio in cui la vittima si sente urlare sette volte sotto i colpi dell'assassino. L'audio di una telecamera di sorveglianza che un residente in via del Ciclamino ha posizionato sulla porta del proprio garage è finito pubblicato su due canali di YouTube a disposizione degli utenti.

Un atto ritenuto insensibile e di cattivo gusto che ha portato gli avvocati Monica e Marco Lunedei, che difendono i figli di Pierina Paganelli, a fare la segnalazione alla polizia postale che - coordinata dalla Procura della Repubblica di Rimini - è intervenuta per bloccare la pagina su cui era pubblicato l'audio.

La denuncia penale è scattata per divulgazione di materiale d'indagine prima di un'udienza preliminare.

