POLITICO ITALIA Caso Ranucci, Lavitola al Gip: "Sono io l'autore dell'attentato" L'amico del conduttore di Report interrogato a Rebibbia per cinque ore: "L'ho fatto per il suo bene"

Nonostante la lunga sosta estiva per il Parlamento, si riunisce domani pomeriggio il Comitato Schengen, a Palazzo San Macuto. L'organo bicamerale sentirà in audizione il ministro dell'Interno Piantedosi sul ripristino dei controlli alle frontiere tra Italia e Spagna. In Europa l'argomento è sempre d'attualità, la premier danese Frederiksen si dice pronta alla linea dura, anche a chiudere completamente le frontiere in caso di nuova ondata migratoria attraverso l'Europa. Berlino invece si stupisce per l'agitazione italiana: “Le espulsioni dei migranti si faranno – ribadisce – eravamo d'accordo”. Intanto il caso Ranucci diventa sempre più politico, il ministro Salvini chiede che il conduttore Rai di Report si prenda una pausa, dopo l'arresto del suo amico Lavitola, oggi interrogato a Rebibbia, dove si trova da lunedì.

Dopo 5 ore, davanti al Gip ha ammesso di essere il mandante dell'attentato a Ranucci, così come ipotizzato dalla Procura di Roma. Intanto il giornalista si sfoga sui social: “La storia italiana – si legge – non uccide mai i suoi uomini migliori per debolezza: li uccide per eccesso di chiarezza. Muoiono tutti allo stesso modo: non tanto per una pallottola o per il tritolo, quanto per aver visto un attimo prima degli altri il disegno di cui erano parte, e per aver tentato, con l'ingenuità di chi crede ancora nella verità come in un bene comune, di raccontarlo a voce alta”. Secondo gli inquirenti, il disegno di Lavitola era accrescere la popolarità di Ranucci con l'attentato, per lanciarlo in politica e puntare a Palazzo Chigi.

Blitz dinamitardo su cui il conduttore sarebbe comunque stato all'oscuro. Per l'avvocato del giornalista, Ranucci “è tre volte vittima: di un attentato grave e pericoloso, di un tradimento e di una strumentalizzazione da parte di un amico in un delirante teatro della follia, e di un massiva e persistente campagna di linciaggio mediatico e politico”.

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