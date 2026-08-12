Caso Ranucci, Salvini: "Finché non sarà fatta chiarezza serve una pausa"

Politica in pressing affinché Sigfrido Ranucci venga sostituito alla guida di Report. Il centrodestra attacca a testa bassa. I colleghi di maggioranza parlano di “aspetto reputazionale che la Rai non potrà ignorare”, mentre l'opposizione replica che “la destra è giustizialista con Ranucci e Report e garantista con gli amici”, facendo riferimento all'accesso negato alle chat tra Delmastro e Caroccia. “Ranucci è tre volte vittima – fa notare l'avvocato del giornalista Rai – Di un attentato grave, del tradimento da parte di un amico in un delirante teatro della follia e di una campagna di linciaggio mediatico e politico”. In Rai si è riunito il comitato etico e circolano voci di una effettiva sostituzione in vista della ripresa del programma. Oggi l'interrogatorio di Lavitola nel carcere di Rebibbia, arrestato lunedì con l'accusa di essere il mandante dell'attentato a Ranucci. Intanto il presidente della Repubblica Mattarella scrive un messaggio in occasione dell'anniversario della strage di Sant'Anna di Stazzema, dove il 12 agosto 1944 forze nazifasciste uccisero 560 persone, tra cui molti bambini, ricordando che “le guerre sono tornate a gettare la loro ombra sui nostri giorni”, e si riaffacciano “le volontà di potenza, in forme anche inedite”. Sono dunque più che mai preziose le testimonianze “capaci di trasmettere esperienze e di respingere violenza, odio, disprezzo per il rispetto dell'identità delle persone”.

Nel video l'intervista a Matteo Salvini, ministro Infrastrutture e Trasporti







