POLITICA ITALIA Caso Santanchè, il tribunale di Milano ai pm: "Capi di imputazione da riscrivere" Banca d'Italia: "A febbraio debito pubblico tornato a crescere sopra i tremila miliardi"

A febbraio il debito pubblico è tornato sopra i tremila miliardi per effetto della crescita delle “disponibilità liquide del Tesoro”, lo dice Banca d'Italia, per cui, rispetto a gennaio, il debito delle amministrazioni pubbliche è aumentato di 42,6 miliardi rispetto a gennaio. Per il ministro dell'Economia Giorgetti, intervenuto al Salone del risparmio di Milano, “l'Italia sarà all'altezza delle sfide che il quadro internazionale impone. Vanno invertiti – continua – anche molti trend del sistema finanziario europeo”. L'opposizione, intanto, partecipa a un incontro sulla libertà di stampa, per parlare di media freedom act, riforma Rai, conflitto di interesse. La segretaria del Partito Democratico Elly Schlein ne approfitta per tornare sul caso Paragon. Infine i capi di imputazione con cui la Procura di Milano contesta alla ministra del Turismo Santanchè e ai suoi coimputati le false comunicazioni sociali per il caso Visibilia vanno riscritti. Lo chiede il Tribunale ai pm alla prima udienza a carico della ministra e altre 16 persone, mentre Il Fatto Quotidiano pubblica la notizia che Visibilia avrebbe dovuto pagare parte delle migliorie della villa nella pineta della Versiliana donata da Santanchè al figlio nel 2014: sarebbero dunque stati scaricati oltre 130mila euro di lavori sulla srl poi fallita.

Nel video l'intervento di Elly Schlein, segretaria Partito Democratico

