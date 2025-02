POLITICA ITALIA Caso Santanchè, nuova mozione di sfiducia in Parlamento Dal palco dei Patrioti, Matteo Salvini ripropone la rottamazione delle cartelle esattoriali e chiede di rivedere l'appartenenza all'Organizzazione mondiale della Sanità

All'evento dei Patrioti a Madrid, Matteo Salvini insiste su quella che chiama “pace fiscale e rottamazione di tutte le cartelle esattoriali: 120 rate – spiega – tutte uguali in dieci anni, senza sanzioni e interessi, per aiutare milioni di italiani onesti in difficoltà”. Secondo la Lega, la proposta è coerente col programma elettorale di centrodestra. Salvini dal palco ha anche messo in discussione l'appartenenza a organismi internazionali come l'Organizzazione mondiale della Sanità, sulla scia di quanto già sostenuto da Trump, e la Corte penale internazionale, con la quale il governo italiano è in rotta dopo la vicenda Almasri.

Il centrodestra oggi si prepara ad arginare la nuova mozione di sfiducia nei confronti della ministra del Turismo, Daniela Santanchè. La ministra è già rinviata a giudizio per false comunicazioni e rischia un altro processo per truffa aggravata ai danni dell'Inps, ossia dello Stato. Anche Azione di Carlo Calenda ha annunciato voto favorevole alla sfiducia, “crediamo non possa essere ministra – sostiene – e che non sarebbe mai dovuto diventarla. Ma sarà respinta – aggiunge – e il governo uscirà rafforzato, potendo respingere ogni richiesta di dimissione presente e futura. Non è questo il modo di fare opposizione”, conclude. Governo che, intanto, starebbe pensando anche di trasformare i due centri albanesi in Cpr, ossia centri per i rimpatri. E' un modo di rendere operative le strutture rimaste vuote, dopo le ripetute bocciature dei giudici e delle Corti d'appello sul trattenimento dei migranti.

Un vertice tra la presidente Meloni e il ministro Piantedosi avrebbe posto le basi per presentare un nuovo decreto.

