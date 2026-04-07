POLITICA ITALIA Caso Sigonella, il ministro della Difesa spiega oggi alle Camere Guido Crosetto parla nel pomeriggio per dire perché l'Italia ha negato l'atterraggio nella base militare agli Stati Uniti

Settimana di snodo importante per la maggioranza di governo: già questo pomeriggio il ministro della Difesa Crosetto riferirà alla Camera circa l'utilizzo delle basi militari statunitensi in Italia, a Sigonella, dopo il diniego, da parte italiana, all'atterraggio di alcuni bombardieri dagli Stati Uniti. Ma il momento politicamente più rilevante sarà senz'altro giovedì 9, con le comunicazioni della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che annuncerà le linee guida del governo per l'ultimo scorcio della legislatura, alla luce del mini rimpasto avviato nel governo, dopo la batosta del referendum. Il ministro del Turismo è stato rimpiazzato giusto venerdì scorso, Gianmarco Mazzi ha già giurato nelle mani del presidente della Repubblica, ma chissà se i cambi saranno finiti qui, date le fosche nubi che si addensano sul capo del ministro dell'Interno, Piantedosi, a causa della presunta relazione con la giornalista-influencer Claudia Conte, da lei stessa raccontata in una intervista. Piantedosi è atteso per il suo primo impegno pubblico venerdì 10 aprile, alla cerimonia in piazza del Popolo per la Festa della polizia. Il ritorno in Aula coincide anche con la ripresa del confronto sulla riforma della legge elettorale a Montecitorio, ma avviene in un clima sempre più complesso, causa sicurezza energetica a rischio e ricadute economiche della crisi con l'Iran, elementi che hanno spinto la presidente ad una missione lampo di 48 ore nel Golfo Persico, in Arabia Saudita, Qatar ed Emirati. Tra le forze di opposizione c'è chi ha parlato di mossa disperata di Meloni, ma i reali effetti di questa missione istituzionale si scopriranno solo nei prossimi giorni.

Nel video l'intervento di Giorgia Meloni, presidente del Consiglio

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: