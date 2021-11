VIABILITÀ Caso targhe: l'emendamento sarà attivo dopo l'approvazione alla Camera Profonda soddisfazione dalla Segreteria Affari Esteri

In una nota la Segreteria Affari Esteri torna sull'approvazione dell'emendamento che sana le problematiche del Decreto Sicurezza che poneva il divieto per i veicoli immatricolati a San Marino e condotti da residenti in Italia da oltre 60 giorni, di circolare in territorio italiano.

Con l'approvazione dell'emendamento, avvenuto nella giornata di ieri, da parte del Senato, viene permessa la circolazione in Italia di veicoli con targa estera, anche condotti da residenti in territorio Italiano da oltre 60 giorni previa la presenza a bordo del proprietario. I conducenti residenti in Italia da oltre 60 giorni potranno inoltre condurre veicoli immatricolati a San Marino, se collegati ad imprese aventi sede nel Titano tramite un un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione continuativa. L'adozione del decreto avverrà dopo l'imminente ritorno del testo in Camera dei Deputati e la successiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

La Segreteria Esteri segnala ampia collaborazione e disponibilità da parte del Ministero degli Affari Esteri e del Ministero dell’Interno italiani che hanno recepito l’interesse pregnante per San Marino. Profonda la soddisfazione del Segretario Luca Beccari che si è personalmente ed istituzionalmente prodigato per il raggiungimento di questo risultato.

